лист бумаги квадратной формы со стороной 8 сантиметров разрезали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треугольника

Математика

лист бумаги квадратной формы со стороной 8 сантиметров разрезали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треугольника

Автор: Гость