лист бумаги квадратной формы со стороной 8 сантиметров разрезали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треугольника
Математика
лист бумаги квадратной формы со стороной 8 сантиметров разрезали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 квадрат сантиметров
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