Помогите пожалуйста по литературе ответить на 3 вопроса. 1.Кого можно считать осн??воположником жанра басни? 2.Какое слово в басне Лафонтена "Лисица и виноград"показалось неожиданным?Подберите к нему синонимы. 3.Сопоставьте ...
Литература
Помогите пожалуйста по литературе ответить на 3 вопроса. 1.Кого можно считать осн??воположником жанра басни? 2.Какое слово в басне Лафонтена "Лисица и виноград"показалось неожиданным?Подберите к нему синонимы. 3.Сопоставьте басни Эзопа и Лафонтена "Лисица и виноград".В чём сходство?В чём различие? Заранее спасибо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Эзопа, т.к. он написал первую краткую басню. 2.Оскомина синоним оскома. 3.Один и тот же главный герой,и мораль,что у людей ничего не получается,а винят они обстоятельства.(Сходства)
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