Помогите пожалуйста по литературе ответить на 3 вопроса. 1.Кого можно считать осн??воположником жанра басни? 2.Какое слово в басне Лафонтена "Лисица и виноград"показалось неожиданным?Подберите к нему синонимы. 3.Сопоставьте ...

Литература

Помогите пожалуйста по литературе ответить на 3 вопроса. 1.Кого можно считать осн??воположником жанра басни? 2.Какое слово в басне Лафонтена "Лисица и виноград"показалось неожиданным?Подберите к нему синонимы. 3.Сопоставьте басни Эзопа и Лафонтена "Лисица и виноград".В чём сходство?В чём различие? Заранее спасибо!!

Автор: Гость