Используя Четыре восьмерки знаки арифметических действий и скобки Составьте чис??овое выражение равное трем.
Математика
Используя Четыре восьмерки знаки арифметических действий и скобки Составьте чис??овое выражение равное трем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(8+8+8)/8=3 АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААа
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