Помогите сделать задание именно по книге

Гость: Гость:

На картине художник изобразил золотую осень. Ярко-желтые листья украшают деревья, лежат они на земле разноцветным ковром. На лесной тропинке прыгают белобокие сороки. Стволы деревьев напоминают паутину. Сквозь ветви видно голубое небо. Оранжевые листья похожи на золотой водопадЯ так люблю очень!