Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 76 градусам. Вычислите велечины остальных углов
Математика
Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 76 градусам. Вычислите велечины остальных углов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы равны: 76 градусов, 76 градусов, 104 градуса, 104 градуса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Почему на юго западном побережье Африки,Южной Америки и Австралии формируются бе??еговые пустыни?ПрОшУ пОмОгИтЕ!!!!!
Русский язык
"В прилагательных образованных от бесприставочных глаголов несовершенного вида ??ишется две буква Н"
Математика
Информатика