Пример 48+48+32-(7*1)

Математика
Пример 48+48+32-(7*1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48+48+32-(7*1)=121 вот и все
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