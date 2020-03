Текст из 5ти предложений на тему My self

Гость: Гость:

Let me introduce myself. My name is... My surname is... I have a big/small famaly:mother,fother... I go in for sport (я занимаюсь спортом)/i am dancer(я танцор) I am a smile very much,i am a small/tall(маленькая/высокая),i have a ... (Цвет) hair ,... Ieses(глаза). I have a lot of friends