Скільки існує трьоцифрових чисел у яких друга цифра є середнім арифметичним інши?? двох?
Математика
Скільки існує трьоцифрових чисел у яких друга цифра є середнім арифметичним інши?? двох?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 вот и все по првде не прнял
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Используя Четыре восьмерки знаки арифметических действий и скобки Составьте чис??овое выражение равное трем.
Русский язык
1 Что вы знаете о тексте? 2 Какие значимые части могут быть ы слове? 3 Чем отличают??я приставки от предлогов? 4 Когда пишется разделительный...
Английский язык
Математика
Русский язык