Скільки існує трьоцифрових чисел у яких друга цифра є середнім арифметичним інши?? двох?

Математика
Скільки існує трьоцифрових чисел у яких друга цифра є середнім арифметичним інши?? двох?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 вот и все по првде не прнял
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