Обведи зеленым карандашом значки которые передают глухие звуки а красным звонкие m.s.z.n.

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Обведи зеленым карандашом значки которые передают глухие звуки а красным звонкие m.s.z.n.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M, z, n.-красным карандашом, а s зеленым
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