Раньше других произошло: А. образование Священной Римской империи; Б. провозглаш??ние Карла Великого императором; В. образование арабского государства; Г. утверждение династии Каролингов у франков.

История

Раньше других произошло: А. образование Священной Римской империи; Б. провозглаш??ние Карла Великого императором; В. образование арабского государства; Г. утверждение династии Каролингов у франков.

Автор: Гость