Раньше других произошло: А. образование Священной Римской империи; Б. провозглаш??ние Карла Великого императором; В. образование арабского государства; Г. утверждение династии Каролингов у франков.
История
Раньше других произошло: А. образование Священной Римской империи; Б. провозглаш??ние Карла Великого императором; В. образование арабского государства; Г. утверждение династии Каролингов у франков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что образование римской империи
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