Напиши строчку каждого нового слова always never often sometimes usually что тут нужно зделать

Английский язык
Напиши строчку каждого нового слова always never often sometimes usually что тут нужно зделать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Always-всегда never-никогда often-обычно sometimes-иногда
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