Скласти твір про яблуневий сад з 5 складних речень

Гость: Гость:

Навесні пробуджується садок біля мого будинку. Трава молодіє на очах, набирає зеленої сили. Усе навкруги звеселяє веселий щебет птахів. Вони повернулись із теплих країв. Більшість дерев вкриваються дрібним білим цвітом. Тільки грушка вносить рожеві барви у біле покривало. Ароматними квітковими пахощами наповнюється весняне повітря. У цю пору дбайливі господарі замалюють білилом частину стовбурів, щоб захистити дерева від шкідників. З трави піднімають свої голівки ранні квіти. Зеленими, білими, рожевими барвами та милою мелодією звеселяє нас весняний сад.