Помогите!! я вас прошу

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Оба произведения написаны в стихотворной форме с интонацией. Есть выдумки. Отличаются авторами, названием, сюжетом. Жуковский "Светлана " главные герои: Светлана,подружки , жених Светланы-мертвец в ее сне,он же(белокрылый голубок) . Пушкин " песнь о вещем Олеге" главный герой баллады, князь Олег, является воплощением княжеской доблести, но на его примере мы видим, чем жили тогда люди.