Срочно! Доклад на тему русские народные сказки

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Слово «сказка» засвидетельствовано в письменных источниках не ранее XVII веке, до этого использовалось слово «баснь». Происходит от слова «казать», имело значение «перечень», «точное описание». В.И. Аникина: «Сказка - это произведение, в котором главной чертой становится установка на раскрытие жизненной правды с помощью возвышающего или снижающего реальность условно-поэтического вымысла». Слово сказка известна с XVII века. До этого времени употребляли термин "байка" или "басень", от слова " бать", " рассказывать". Впервые это слово было употреблено в грамоте воеводы Всеволодского, где осуждались люди, которые " сказки сказывают небывалые". Но ученые полагают, что в народе слово "сказка" употреблялось и раньше. Талантливые сказочники в народе были всегда, но о большинстве их них не осталось никаких сведений. Однако, уже в 19 веке появились люди, которые поставили своей целью собрать и систематизировать устное народное творчество. Русская народная сказка - это сокровище народной мудрости. Её отличает глубина идей, богатство содержания, поэтичный язык и высокая воспитательная направленность ("сказка ложь, да в ней намек"). Русская сказка - один из самых популярных и любимых жанров фольклора, потому что в ней не только занимательный сюжет, не только удивительные герои, а потому, что в сказке присутствует ощущение истинной поэзии, которая открывает читателю мир человеческих чувств и взаимоотношений, утверждает доброту и справедливость, а также приобщает к русской культуре, к мудрому народному опыту, к родному языку. Сказки расширяют кругозор, пробуждают интерес к жизни и творчеству народов, воспитывают чувство доверия ко всем обитателям нашей Земли, занятым честным трудом.