Найти обратную функцию: у=-1-(х+2)^2

Алгебра
Найти обратную функцию: у=-1-(х+2)^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это график у=-1-(х+2)^2, следовательно, просто чертишь противоположный, это и будет твоя искомая функция.
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