В троллейбусе было 37 пассажиров. На остановке вышло 7 пассажиров, а вошло 9 пассажи??ов. Сколько пассажиров сталр в автобусе? Схема к задаче.

Математика
В троллейбусе было 37 пассажиров. На остановке вышло 7 пассажиров, а вошло 9 пассажи??ов. Сколько пассажиров сталр в автобусе? Схема к задаче.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 37-7=30(п.) - осталось после того, когда вышли. 2) 30+9=39(п.)  Ответ: 39 пассажиров стало в троллейбусе.
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