В троллейбусе было 37 пассажиров. На остановке вышло 7 пассажиров, а вошло 9 пассажи??ов. Сколько пассажиров сталр в автобусе? Схема к задаче.

Математика

В троллейбусе было 37 пассажиров. На остановке вышло 7 пассажиров, а вошло 9 пассажи??ов. Сколько пассажиров сталр в автобусе? Схема к задаче.

Автор: Гость