Найдите смежные углы если их градусные меры относится как 19÷26

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В сумме два смежных угла образуют угол равный 180°. Так ккк два чмежных угла относятся как19÷26, то предположим, что первый угол=19x°, а второй=26х°, тогда 19х+26х=180 45х=180 х=180÷45 х=4 Тогда первый угол =19х=19*4=76° Второй угол =26х=26*4=104° Ответ: 76° и 104°