Найдите смежные углы если их градусные меры относится как 19÷26
Геометрия
Найдите смежные углы если их градусные меры относится как 19÷26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сумме два смежных угла образуют угол равный 180°. Так ккк два чмежных угла относятся как19÷26, то предположим, что первый угол=19x°, а второй=26х°, тогда 19х+26х=180 45х=180 х=180÷45 х=4 Тогда первый угол =19х=19*4=76° Второй угол =26х=26*4=104° Ответ: 76° и 104°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Во вторник еж принес на 3 гриба больше, чем в среду, и на 2 гриба больше, чем в четвер??. В какой день, в среду или в четверг, еж принес больше гри...
Другие предметы
Окружающий мир
Английский язык