Звуковий аналіз слова малюк ?срочно
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Звуковий аналіз слова малюк ?срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малюк - [ м а л' у к ] Малюк - [- о = о - ] - 5 звуків,5 букв;
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