Задача: велосепидист ехал а часов со скоростью 12км/ч и 2ч со скоростью 8км/ч сколько км проехал велосипедист за это время? а равно;1;2;4?

Математика

Задача: велосепидист ехал а часов со скоростью 12км/ч и 2ч со скоростью 8км/ч сколько км проехал велосипедист за это время? а равно;1;2;4?

Автор: Гость