Задача: велосепидист ехал а часов со скоростью 12км/ч и 2ч со скоростью 8км/ч сколько км проехал велосипедист за это время? а равно;1;2;4?

Математика
Задача: велосепидист ехал а часов со скоростью 12км/ч и 2ч со скоростью 8км/ч сколько км проехал велосипедист за это время? а равно;1;2;4?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12а+2•8=12а+16 а)Если а =1; то 12•1+16=12+16=28(км) проехал велосипедист. б)Если а=2;то 12•2+16=24+16=40(км) проехал велосипедист. в)Если а=4; то 12•4+16=48+16=64(км) проехал велосипедист. Ответ: велосипедист проехал : 28 км в первом случае, 40 км во втором случае, 64 км в третьем случае.
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