Напишите пожалуйста сочинение по картине сенокос

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Лето – это горячая пора в жизни труженика села. В эту пору делаются различные заготовки на зиму – и заготавливается сено для скота. Если крестьянин проведет лето беспечно, он не выживет холодной и голодной зимой. Зная это, многие крестьяне собирались группами, помогали друг другу. Так, при заготовке сена часто на поле выходили семьями или селами. На картине Пластова «Сенокос» мы видим семью, которая вышла на поле. Они трудятся так четко, что становится ясно – они делают привычную работу. Примечательно, что косят на картине женщины и подросток. Это можно объяснить только занятостью мужчин на других, более тяжелых, работах. Художник выбрал самые яркие краски, которые мог выдумать человек. На картине пестреют красные, фиолетовые и лиловые цветы. Они притаились среди обычной травы, которую скоро скосят. А за всем процессом наблюдают стройные березки, которые являются национальным символом. Картина мне очень понравилась из-за своего яркого исполнения и сюжета. Она прославляет простой труд – и показывает его с идеалистической стороны. Хочется верить, что эта картина напомнит человеку, что не только приборы могут выполнять всю работу, но работать должен и человек.