Найди значения слова кроссворд в справочнике в конце учебника разгадай кроссворд

Окружающий мир
Найди значения слова кроссворд в справочнике в конце учебника разгадай кроссворд
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кроссворд - головоломка, представляющая собой переплетение рядов клеточек, которые заполняются словами по заданным значениям
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Текст на английском языке про обезьяну
Ответить
Українська мова
Звуковий аналіз слова малюк ?срочно
Ответить
Математика
Задача: велосепидист ехал а часов со скоростью 12км/ч и 2ч со скоростью 8км/ч сколько км проехал велосипедист за это время? а равно;1;2;4?
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение по картине сенокос
Ответить
Українська мова
ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА!!! Укажіть словосполучення в якому залежне слово стоїть у давальному відмінку: а) пройшли по стежці; б) чекали на зупинц...
Ответить