Найди значения слова кроссворд в справочнике в конце учебника разгадай кроссворд
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Найди значения слова кроссворд в справочнике в конце учебника разгадай кроссворд
Ответ(ы) на вопрос:
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Кроссворд - головоломка, представляющая собой переплетение рядов клеточек, которые заполняются словами по заданным значениям
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