Текст на английском языке про обезьяну

Английский язык
Текст на английском языке про обезьяну
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Гость:
Аропппссссппппссссссппмммп
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