З якою стилістичною метою використовуються займенники у мовленні
Українська мова
З якою стилістичною метою використовуються займенники у мовленні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Займенники використовуються у творі як прихована до чогос деталь.З займенниками ми уникаємо тафтології у творах а також робимо твір поширенішим.
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