Составьте предложение,употребив в нем любое из данных имен существительных в род??тельном падеже. Инженер,агроном,герой,солдат,шофёр,учитель,мальчик,заяц,медведь,петух.

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Составьте предложение,употребив в нем любое из данных имен существительных в род??тельном падеже. Инженер,агроном,герой,солдат,шофёр,учитель,мальчик,заяц,медведь,петух.

Автор: Гость