Составьте предложение,употребив в нем любое из данных имен существительных в род??тельном падеже. Инженер,агроном,герой,солдат,шофёр,учитель,мальчик,заяц,медведь,петух.

Русский язык
Составьте предложение,употребив в нем любое из данных имен существительных в род??тельном падеже. Инженер,агроном,герой,солдат,шофёр,учитель,мальчик,заяц,медведь,петух.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пистолет Вити оказался солдатским
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