Художній засіб «Серед людей жила Наталя в самотині"
Українська література
Художній засіб «Серед людей жила Наталя в самотині"
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В цій фразі застосована метафора. Серед людей
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