Художній засіб «Серед людей жила Наталя в самотині"

Українська література
Художній засіб «Серед людей жила Наталя в самотині"
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Гость:
В цій фразі застосована метафора. Серед людей
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