Найти периметр прямоугольника, если биссектриса одного из его углов делит сторон?? на отрезки 3 и 6 см. 3.Площадь квадрата равна 25 см. Найти его периметр

Гость: Гость:

3. Sквадрата=а²=25 тогда а=5. Р квадрата =4а=20 2. Рассмотрим треугольник, образованный биссектриссой. Он равнобедренный (один угол равен 90 градусов, другой 45 тогда третий тоже 45). И тогда одна сторона прямоугольника равна 3 см. Другая сторона равна 3+6=9 см. Р=2(a+b)=2×(3+9)=24