Найти периметр прямоугольника, если биссектриса одного из его углов делит сторон?? на отрезки 3 и 6 см. 3.Площадь квадрата равна 25 см. Найти его периметр

Геометрия
Найти периметр прямоугольника, если биссектриса одного из его углов делит сторон?? на отрезки 3 и 6 см. 3.Площадь квадрата равна 25 см. Найти его периметр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Sквадрата=а²=25 тогда а=5. Р квадрата =4а=20 2. Рассмотрим треугольник, образованный биссектриссой. Он равнобедренный (один угол равен 90 градусов, другой 45 тогда третий тоже 45). И тогда одна сторона прямоугольника равна 3 см. Другая сторона равна 3+6=9 см. Р=2(a+b)=2×(3+9)=24
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