Найти периметр ромба,если диогонали ромба равны 6см и 8см.
Геометрия
Найти периметр ромба,если диогонали ромба равны 6см и 8см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагонали ромба равны 6см и 8см.Найдите периметр и площадь ромба.Ответы:S=1/2*6*8=24 см²чтобы найти периметр,надо найти сторону. находим по теореме Пифагора:√(1/2*6)²+(1/2*8)²=5Р=5*4=20 см
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