Найти период функции y=(sin x^2)*(2x/3)

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Для этого надо решить уравнение (sin x^2)*(2x/3) = 0 и найти период повторения аргумента. Первый корень очевиден: х = 0. Далее приравниваем sin x^2 = 0. Отсюда х = √(Arc sin 0). x ₁ = √π *(-√n), x₂ =√π*√n, n ∈ Z. Ответ: функция y=(sin x^2)*(2x/3) не периодическая.