Найти площадь боковой и полной поверхности правильной четырехугольной призмы ес??и сторона основания равна 6 см, высота 20 см.
Математика
Найти площадь боковой и полной поверхности правильной четырехугольной призмы ес??и сторона основания равна 6 см, высота 20 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь боковой поверхности: Sбок = Росн * h Росн - периметр основания h - высота Sбок = 6 * 4 * 20 = 480 (см²) Площадь полной поверхности: Sпр = Sбок + 2Sосн Sосн - площадь основания Sпр = 480 + 2*6*6 = 552 (см²)
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