2xdy/dx = y² ; 2dy/y² = dx/x ; –2/y = ln|x| + C1 ; y = 2 / ( C – ln|x| ) ; y(2) = 2 / ( C - ln2 ) = 1 ; C - ln2 = 2 ; C = 2 + ln2 ; y = 2 / ( 2 + ln2 – ln|x| ) ; y = 1 / ( 1 + (1/2) ln|2/x| ) .