Вычисли площадь прямоугольника со сторонами 5см и 6см помогите!!

Математика
Вычисли площадь прямоугольника со сторонами 5см и 6см помогите!!
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