Составь уравнение вида y=kx+b ,график которого проходит через точки М (-4;9) и N (6;4)

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Координаты указанных точек, это значения х и у. Поэтому, подставив их в y=kx+b можем составить систему уравнений: { 9=k*(-4)+b { 4=k*6+b решаем систему уравнений методом подстановки: из второго уравнения выражаем b через k: b=4-6k и подставляем его в первое уравнение: 9=-4k+4-6k 9=4-10k -10k=5 k=-0.5 Подставляем значение k в выражение b=4-6k получаем: b=4-6*(-0.5) b=4+3 b=7 Теперь подставим вместо b и k их значения в y=kx+b, получим: y=-0,5x+7 Мы получили уравнение, график которого проходит через точки М (-4;9) и N (6;4)