Найти словосочетания с определениями ,затем-с обстоятельствами ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! СРОЧНО!! 5 КЛАСС
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Найти словосочетания с определениями ,затем-с обстоятельствами ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! СРОЧНО!! 5 КЛАСС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- дороге скучной, тройка борзая, колокольчик однозвучный. 2- бежит по дороге, утомительно гремит.
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