Основной причиной наводнений на реках бывают обильные дожди или интенсивное таяние снегов Укажите еще 2 Возможные причины наводнений и Приведите примеры рек для которых они характерны

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-Цунами является причиной наводнений,при землетрясениях.Характерно для сейсмоопасных районов-Япония,Таиланд,Филиппины,острова в океанах.Реки в прибрежных зонах также выходят выходят из берегов. -Сели являются причиной наводнений в горах.Сход селей приводит к разливу горных рек,таких как Терек. -Штормовые ветра,ураганы могут быть причиной наводнений в следствии штормовых приливов.Характерно для рек,впадающих в заливы.Нева-река впадающая в Финский залив,при сильных ветрах уровень воды в реке поднимается,вплоть до критического.