Как вы думаете можно ли считать что все клетки зеленого расстения питаються автрофно?

Биология
Как вы думаете можно ли считать что все клетки зеленого расстения питаються автрофно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, нет. Автотрофно питаются только зеленые клетки, содержащие хлоропласты, в которых находится хлорофилл. Это клетки ассимиляционной паренхимы, находящиеся в листе, незрелых плодах, молодых побегах. Все остальные живые клетки (корня, плода и пр. ) питаются готовыми органическими веществами, синтезированными в листьях, т. е. гетеротрофно
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