Задание 4. Подберите к существительным женского рода существительные мужского ро??а, где это возможно. Выпишите слова, которые нежелательны для употребления в случаях официального общения. Секретарша, сиделка, врачиха, сотрудни...

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Задание 4. Подберите к существительным женского рода существительные мужского ро??а, где это возможно. Выпишите слова, которые нежелательны для употребления в случаях официального общения. Секретарша, сиделка, врачиха, сотрудница, адвокатша, лаборантка, генеральша, учительница, машинистка.

Автор: Гость