Задание 4. Подберите к существительным женского рода существительные мужского ро??а, где это возможно. Выпишите слова, которые нежелательны для употребления в случаях официального общения. Секретарша, сиделка, врачиха, сотрудни...
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Задание 4. Подберите к существительным женского рода существительные мужского ро??а, где это возможно. Выпишите слова, которые нежелательны для употребления в случаях официального общения. Секретарша, сиделка, врачиха, сотрудница, адвокатша, лаборантка, генеральша, учительница, машинистка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Секретарь, врач, сотрудник, адвокат, лаборант, генерал, учитель, машинист.
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