В какой паре глаголы не являются антонимами: -удлинять-укорачивать; утвердить-смя??чить; повышать-понижать; расшириться-сузиться; удаляться-приближаться?

Русский язык
В какой паре глаголы не являются антонимами: -удлинять-укорачивать; утвердить-смя??чить; повышать-понижать; расшириться-сузиться; удаляться-приближаться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удаляться-приближаться
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