В какой паре глаголы не являются антонимами: -удлинять-укорачивать; утвердить-смя??чить; повышать-понижать; расшириться-сузиться; удаляться-приближаться?

Русский язык

В какой паре глаголы не являются антонимами: -удлинять-укорачивать; утвердить-смя??чить; повышать-понижать; расшириться-сузиться; удаляться-приближаться?

Автор: Гость