Задание 2. Вставьте вместо точек пропущенные буквы. 1.Кофе был... чуть тёпл... . 2. Журнал «Тайм» опубликовал... интересную статью. 3. Впереди показалась Гималаи. 4. Янцзы судоходн... на протяжении почти трёх тысяч километров. ...
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Задание 2. Вставьте вместо точек пропущенные буквы. 1.Кофе был... чуть тёпл... . 2. Журнал «Тайм» опубликовал... интересную статью. 3. Впереди показалась Гималаи. 4. Янцзы судоходн... на протяжении почти трёх тысяч километров. Задание 3. Выберите из данных в скобках нужную фор- му и запишите получившиеся словосочетания. 1. ЛДПР (выступил – выступила - выступило). 2. (Наш - наше - наша) ПВО. 3. (Обновлённый – обновленное - обновлённая) МКАД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кофе был чуть тёплый. Журнал "Тайм" опубликовал интересную статью Впереди показались Гималаи. Янцзы судоходна на протяжении почти трёх тысяч километров. ЛДПР (партия) выступила Наша ПВО (оборона) Обновлённая МКАД (дорога)
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