Составьте формулу соединений : алюминия с кислородом ; азота ( 111) с водородом ; магния с хлором; кальция с серой(11) ; кремния с кислородом СРОЧНО ЕСТЬ МИНУТ 10 УМОЛЯЮ

Химия

Составьте формулу соединений : алюминия с кислородом ; азота ( 111) с водородом ; магния с хлором; кальция с серой(11) ; кремния с кислородом СРОЧНО ЕСТЬ МИНУТ 10 УМОЛЯЮ

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