Составьте формулу соединений : алюминия с кислородом ; азота ( 111) с водородом ; магния с хлором; кальция с серой(11) ; кремния с кислородом СРОЧНО ЕСТЬ МИНУТ 10 УМОЛЯЮ
Химия
Составьте формулу соединений : алюминия с кислородом ; азота ( 111) с водородом ; магния с хлором; кальция с серой(11) ; кремния с кислородом СРОЧНО ЕСТЬ МИНУТ 10 УМОЛЯЮ
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Al2O3, NH3, MgCl2, CaS, SiO2
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