Пожалуйста помогите с 242 упражнением!!! СРОЧНО НАДО! 5 КЛАСС

Гость: Гость:

1- Волнистые туманы, печальные поляны, печальный свет, тёмного леса, вдохновенный кудесник, темнице сырой, дороге зимней. 2- пробирается сквозь туманы, льёт на поляны, идёт из тёмного леса, идёт навстречу, сижу за решеткой, сижу в темнице.