Пожалуйста помогите с 242 упражнением!!! СРОЧНО НАДО! 5 КЛАСС
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Пожалуйста помогите с 242 упражнением!!! СРОЧНО НАДО! 5 КЛАСС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- Волнистые туманы, печальные поляны, печальный свет, тёмного леса, вдохновенный кудесник, темнице сырой, дороге зимней. 2- пробирается сквозь туманы, льёт на поляны, идёт из тёмного леса, идёт навстречу, сижу за решеткой, сижу в темнице.
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