Найти площадь рома,если его диагонали 16см и 10см
Геометрия
Найти площадь рома,если его диагонали 16см и 10см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=1/2*d1*d2=1/2*16*10=80 см
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