Найти площадь треугольника с вершинами А(1,1,1) В(2,3,4) С(4,3,2)

Математика
Найти площадь треугольника с вершинами А(1,1,1) В(2,3,4) С(4,3,2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле растаяние между двумя точками:| AB|=14^1/2|AC|=14^1/2|BC|=8^1/2По теореме пифагора находим высоту опушенную с вершины А.|AH|=12^1/2S=1/2*BC*AH=24^1/2 

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