Найти площадь закрешенных фигур
Математика
Найти площадь закрешенных фигур
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости ошиблась сейчас переришаю на листе не правильно кстати сделай другую фото а то не видно чему равна левая сторона
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