Здравствуйте! Помогите пожалуйста при составлении предложения на англ с настоящего времени в прошедшее. The doctor says he doesn't like patient's cough. The patient says that he doesn't do it regularly and explains that he hasn...
Английский язык
Здравствуйте! Помогите пожалуйста при составлении предложения на англ с настоящего времени в прошедшее. The doctor says he doesn't like patient's cough. The patient says that he doesn't do it regularly and explains that he hasn't come about his cough.
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