Dostopremichatelnosti biwkeka
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Dostopremichatelnosti biwkeka
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тебе нужно сочинение, то вот лови небольшое Бишкек – это относительно молодой город, история которого насчитывает менее 200 лет, и потому здесь не найдется средневековых памятников, но за это время из маленькой крепости вырос город с населением 800 тысяч человек. Для гостей могут стать интересны музеи, парки и памятники, которые проиллюстрируют историю и культуру Кыргызстана и его столицы. К тому же, Бишкек – зеленый город: здесь расположено 20 парков и огромный Ботанический сад. А в окрестностях столицы (не более 2 часов езды) расположены живописные горные ущелья, где можно отдохнуть на лоне природы среди заснеженных вершин, или совершить увлекательный поход, в котором откроются невероятные пейзажи природы Кыргыстана.
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