Помогите!! Плоский воздушный конденсатор емкостью С подсоединен к источнику ток??, который поддерживает напряжение между обкладками. определите заряд, который пройдет через источник тока при заполнении пространства между обкл...

Гость: Гость:

Начнём с основной формулы (само понятие ёмкости): C = ΔQ/Δφ. По условию задачи U = Δφ = const. Отсюда ΔQ = ΔC×U. В то же время формула расчёта для плоского конденсатора C = ε₀εS/d ⇒ ΔC = (ε₀S/d)×(ε₂ - 1) Считая для воздуха ε = 1. Тогда ΔQ = (ε₀S/d)×(ε₂ - 1)×U Здесь ε₂ — диэлектрическая проницаемость того самого диэлектрика. которым заполнили пространство между обкладками. Осталось подставить данные из условия (у вас их нет, так что сами...)