Классификация млекопитающих Чем характеризуются отряды млекопитающих

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Млекопитающие делятся на первозвери сумчатых и плацентарных. Характеристика млекопитающих- 4-х камерное сердце, в сердце имеется перегородка и венозная и артериальная кровь не смешивается.У млекопитающих несколько видов хождения 1 стопохождение 2палцехождение 3 фалангохождение