Кпк сделать план по рассказу кабан

Литература
Кпк сделать план по рассказу кабан
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы недавно в школе проходили про кабана,но мы листочки сдали.
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