По закону запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений иностранным государствам и иностранным юридическим лицам, лицам без гражданства, гражданам, не достигшим 18 лет, и анонимн...
Право
По закону запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений иностранным государствам и иностранным юридическим лицам, лицам без гражданства, гражданам, не достигшим 18 лет, и анонимным жертвователям. Выскажите свое мнение по этому вопросу. Подумайте, почему законом установлены такие правила.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что что бы не голосовали дети и не граждани такое использовалось уже в древней греции а мы это преняли
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