Сөзді буынға қалай бөлеміз 1 сынып
Қазақ тiлi
Сөзді буынға қалай бөлеміз 1 сынып
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сөзді буынға бөлгенде әрбір буында дауысты дыбыс болу керек
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